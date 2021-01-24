В Нижнем Тагиле суд оштрафовал задержанных на митинге в поддержку Навального

По словам одного из задержанных, его и еще четырех человек проводили в полицейский ПАЗ, после чего отвезли в отделение полиции № 16, сообщает АН «Между строк». Там сотрудники правоохранительных органов составили административные протоколы по статье 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).