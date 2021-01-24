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Видео с проповедями опального отца Сергия удалены с канала Всеволода Могучева

24 января 2021, 07:19
Фото: 1Mediainvest.ru
Видео проповедей экс-схиигумена Сергия были удалены с YouTube-канала его «пресс-секретаря» Всеволода Могучева.

В отношении Николая Романова (Сергия) заведены уголовные дела по обвиненям в доведению до самоубийства и самоуправстве. Он был арестован московским судом на два месяца и находится в камере.

Фото: скриншот с YouTube-канала Всеволода Могучева

Напомним, Всеволод Могучев находится под арестом. 22 января стало известно, что в отношении него планируют завести еще одно административное дело по статье 20.1.3 (Мелкое хулиганство). Его защитник Михаил Толмачев рассказал, что это уже не первое дело по данной статье и заводят их из-за его видеороликов на YouTube.

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