Видео с проповедями опального отца Сергия удалены с канала Всеволода Могучева

Напомним, Всеволод Могучев находится под арестом. 22 января стало известно, что в отношении него планируют завести еще одно административное дело по статье 20.1.3 (Мелкое хулиганство). Его защитник Михаил Толмачев рассказал, что это уже не первое дело по данной статье и заводят их из-за его видеороликов на YouTube.