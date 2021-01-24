Видео с проповедями опального отца Сергия удалены с канала Всеволода Могучева

В отношении Николая Романова (Сергия) заведены уголовные дела по обвиненям в доведению до самоубийства и самоуправстве. Он был арестован московским судом на два месяца и находится в камере.
Напомним, Всеволод Могучев находится под арестом. 22 января стало известно, что в отношении него планируют завести еще одно административное дело по статье 20.1.3 (Мелкое хулиганство). Его защитник Михаил Толмачев рассказал, что это уже не первое дело по данной статье и заводят их из-за его видеороликов на YouTube.