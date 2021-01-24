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Загорелись вещи: в Екатеринбурге в ночном пожаре погиб пенсионер

24 января 2021, 12:38
Фото: Е1.RU
В центре Екатеринбурга сегодня ночью произошел пожар, в котором погиб пенсионер. Пожарные успели вывести из квартиры пожилую женщину.

Пожар случился на первом этаже в квартире на улице Шейнкмана, 19. Там загорелись домашние вещи. Из помещения спасатели вывели пожилую женщину, а позже в квартире обнаружили тело погибшего пенсионера, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Таким образом, площадь пожара составила один квадратный метр. В 06.19 пожарные ликвидировали горение. В процессе тушения работали четыре единицы пожарно-спасательной техники и тринадцать человек личного состава.

Поскольку задымления в подъезде не было, соседей эвакуировать не стали.

Фото: Е1.RU

Напомним, в Екатеринбурге ночью пожарные также тушили промышленное здание. Во время тушения спасатели столкнулись со сложностями, поскольку был мороз и сильный дым. При происшествии никто не пострадал.

В Екатеринбурге ночью случился пожар в производственном здании
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