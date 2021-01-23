В Екатеринбурге произошел пожар на Ботаническом рынке

Напомним, вечером 22 января из-за пожара в Екатеринбурге эвакуировали 52 жильца многоэтажки. Восемь пожарных автомобилей и 27 сотрудников МЧС справились с огнем за 10 минут. Жители дома вернулись в свои квартиры после выветривания задымления. Трое были госпитализированы из-за отравления угарным газом.