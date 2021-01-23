В Екатеринбурге произошел пожар на Ботаническом рынке

Возгорание произошло днем 23 января на улице Патриса Лумумбы, пишет «Областная газета» со ссылкой на очевидцев.
На кадрах видно, как из окон здания, напоминающего пункт охраны, валит клубами дым.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области загорелось здание, которое не эксплуатируется. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Огонь был потушен сотрудниками МЧС.
Напомним, вечером 22 января из-за пожара в Екатеринбурге эвакуировали 52 жильца многоэтажки. Восемь пожарных автомобилей и 27 сотрудников МЧС справились с огнем за 10 минут. Жители дома вернулись в свои квартиры после выветривания задымления. Трое были госпитализированы из-за отравления угарным газом.