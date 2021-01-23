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В Екатеринбурге произошел пожар на Ботаническом рынке

23 января 2021, 11:16
Фото: «Областная газета»
В Екатеринбурге на Ботаническом рынке загорелось пустующее здание.

Возгорание произошло днем 23 января на улице Патриса Лумумбы, пишет «Областная газета» со ссылкой на очевидцев.

Фото: «Областная газета»

На кадрах видно, как из окон здания, напоминающего пункт охраны, валит клубами дым.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области загорелось здание, которое не эксплуатируется. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Огонь был потушен сотрудниками МЧС.

Напомним, вечером 22 января из-за пожара в Екатеринбурге эвакуировали 52 жильца многоэтажки. Восемь пожарных автомобилей и 27 сотрудников МЧС справились с огнем за 10 минут. Жители дома вернулись в свои квартиры после выветривания задымления. Трое были госпитализированы из-за отравления угарным газом.

В Екатеринбурге из-за пожара были эвакуированы 52 человека и трое пострадали
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