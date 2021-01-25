TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Своя Эйфелева башня: в Нижнем Тагиле жители выбрали логотип к 300-летию города

25 января 2021, 15:39
Фото: pixabay
В Нижнем Тагиле завершилось голосование горожан, целью которого было определить логотип празднования 300-летия города. Победителем стала эмблема, на которой изображена Лисья гора, сообщает пресс-служба администрации города.

Логотип представили дизайнер Елена Кирилюк и маркетолог Макс Щербинин. Они увидели информацию о конкурсе в соцсетях и направили свой вариант в оргкомитет. В результате именно их проект одержал победу, получил 32% голосов.

Данный концепт имеет название «Город с башней на горе». В логотипе было заложено несколько символов, которые характеризуют историю Нижнего Тагила. По словам авторов, Лисья гора — это не только наиболее узнаваемый символ города.

Но и абсолютно уникальная достопримечательность. Это как Эйфелева башня в Париже,отметили создатели.

Они подчеркнули, что символическим прочтением логотипа можно назвать не только Лисью гору, а еще цвет малахита и лепестки каменного цветка.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, 300-летие Нижнего Тагила жители будут праздновать в 2022 году. Выбранная эмблема будет использована для оформления города.

В голосовании участвовали также разработки Нижнетагильского музея изобразительных искусств, музея-заповедника «Горнозаводской Урал», МБУ «Центр развития туризма» и Факультета художественного образования НТГСПИ.

В голосовании за логотип к 300-летию Нижнего Тагила лидирует Лисья гора
Узнать подробнее

Материалы по теме
Горожанам предложат выбрать логотип к 300-летию Нижнего ТагилаВ Нижнем Тагиле стартовало голосование за логотип 300-летнего юбилея городаВ голосовании за логотип к 300-летию Нижнего Тагила лидирует Лисья гора
#Логотип#300-летие Нижнего Тагила#Лисья гора#Голосование#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14