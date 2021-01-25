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Тагильская полиция возобновила поквартирный обход по делу об убийстве на Вагонке

25 января 2021, 06:36
Фото: 1mediainvest.ru
Полицейские Нижнего Тагила возобновили поквартирный обход жителей Вагонки по делу об убийстве дочери и матери в 2018 году.

Сотрудники полиции совместно со Следственным комитетом продолжают работу по раскрытию тяжкого преступления,сообщили редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское»

Также в ведомстве пояснили, что подобные мероприятия проводили и раньше и попросили тагильчан с понимаем отнестись к работе сотрудников полиции.

В январе 2021 года свердловское МВД гарантировало вознаграждение в размере одного миллиона рублей за помощь в розыске мужчины, причастному к убийству. Кроме того, силовики обещают 100 тысяч рублей за гаджеты, украденные с места преступления.

Всех, обладающих какой-либо информацией, просят позвонить по телефону ГУ МВД Свердловской области 8 (343) 3587161 или в ОВД по Нижнему Тагилу 8 (3435) 676002.

Напомним, вечером 21 октября 2018 года в квартире на Ленинградском проспекте были убиты 12-летняя девочка и ее 36-летняя мать. Женщина умерла от ножевых ранений, а ее 12 дочь была задушена. Изначально предполагалось, что погибшая вела асоциальный образ жизни, так как везде были разбросаны бутылки от алкоголя.

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