Тагильская полиция возобновила поквартирный обход по делу об убийстве на Вагонке

Напомним, вечером 21 октября 2018 года в квартире на Ленинградском проспекте были убиты 12-летняя девочка и ее 36-летняя мать. Женщина умерла от ножевых ранений, а ее 12 дочь была задушена. Изначально предполагалось, что погибшая вела асоциальный образ жизни, так как везде были разбросаны бутылки от алкоголя.