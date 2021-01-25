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В поселке под Нижним Тагилом жильцы лишились холодной воды из-за замерзшей трубы

25 января 2021, 15:12
Фото: ИА «Все новости»
С 22 января в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом пять жилых домов находятся без доступа к холодной воде. Трубопровод заледенел во наступивших морозов.

Коммунальщики, по словам местных жителей, не были готовы к холодной погоде и не утеплили трубопровод. Неделю назад рабочие сумели вернуть воду, когда сети перемерзли, однако повторная авария все равно произошла, сообщает ИА «Все новости».

Обращение в управляющую компанию ни к чему не привело. Жители рассказали, что ресурсники не назвали точных сроков устранения аварии.

О ситуации, как отметили в ЕДДС Горноуральского округа, узнали окружные власти. Планируется, что ремонтная бригада приедет на место происшествия в ближайшее время и начнет ликвидировать последствия аварии.

Напомним, 18 января стало известно, что в Нижнем Тагиле управляющая компания посоветовала жителям общежития на улице Юности сделать ремонт подъезда и коммуникаций за свой счет.

В Нижнем Тагиле УК предложила жителям общежития сделать ремонт за свой счет
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#Коммунальная авария#Мороз#Холодная вода#Горноуральский#Нижний Тагил#Происшествия
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