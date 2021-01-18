В Нижнем Тагиле УК предложила жителям общежития сделать ремонт за свой счет

В Нижнем Тагиле УК предложила жителям общежития сделать ремонт за свой счет

Сегодня, 21:54ПроисшествияPhoto: скриншот видеосюжета ТК "ОТР"
В Нижнем Тагиле жители общежития получили совет от управляющей компании сделать ремонт подъезда и коммуникаций на свои деньги.

Общежитие расположено на улице Юности. Перед Новым годом на первом этаже лопнула труба отопления, из-за чего коммунальные службы отключили подачу воды. На данный момент помещение все еще не отапливается.

В связи с низкой температурой лестницы и стены подъезда заледенели, а в квартирах из-за влажности выросла плесень. В управляющей компании проблему не решают, поскольку у жильцов имеются долги за услуги ЖКХ. На январь сумма задолженностей превысила четыре миллиона рублей, сообщает ТК «ОТР».

В результате на замену системы отопления необходимо выделить около одного миллиона рублей. Сотрудники коммунальной службы предложили тагильчанам собрать эти деньги самостоятельно.

Напомним, в конце ноября в Нижнем Тагиле из-за коммунальной аварии на проспекте Вагоностроителей было отключено отопления в части Вагонки.

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