В Нижнем Тагиле УК предложила жителям общежития сделать ремонт за свой счет

В связи с низкой температурой лестницы и стены подъезда заледенели, а в квартирах из-за влажности выросла плесень. В управляющей компании проблему не решают, поскольку у жильцов имеются долги за услуги ЖКХ. На январь сумма задолженностей превысила четыре миллиона рублей, сообщает ТК «ОТР».