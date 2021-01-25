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В центре Нижнего Тагила водитель автобуса сбил пенсионерку на пешеходном переходе

25 января 2021, 16:37
Фото: пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле водитель автобуса совершил наезд на 69-летнюю пенсионерку, которая на зеленый сигнал светофора пересекала дорогу на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Инцидент произошел около 16.00 на проспекте Мира. Предварительно установлено, что водитель автобуса ПАЗ направлялся со стороны проспекта Ленина и наехал на пенсионерку, находящуюся на пешеходном переходе. Женщину госпитализировали в городскую больницу Нижнего Тагила. Она получила сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

Как стало известно, водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения. Он имеет стаж управления транспортным средством категории «Д» 25 лет и два раза за 2020 год привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

По словам мужчины, у пешеходного перехода он остановил автобус, чтобы пропустить гражданина. После он начал движение и справа заметил женщину. Водитель совершил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось.

Фото: пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»

Напомним, 23 января стало известно, что сотрудники полиции нашли водителя, который наехал на девочку во дворе дома на Красном Камне и скрылся с места происшествия.

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#Проспект Мира#Проспект Ленина#ДТП#Пенсионерка#Центр#Нижний Тагил#Происшествия
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