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Владислав Пинаев: Нижний Тагил получил рекордную партию вакцины от коронавируса

25 января 2021, 12:56
Фото: 1Mediainvest.ru
Нижний Тагил получил самую большую партию вакцины от COVID-19 в количестве 4,5 тысячи доз, заявил глава города Владислав Пинаев.

По словам главы Нижнего Тагила, ситуация с коронавирусной инфекцией в городе не идет в сторону спада.

Количество случаев COVID-19 в городе не снижается. В сложившихся условиях особо актуальным становится вопрос защиты от вируса. На сегодняшний день в Нижний Тагил пришла крупнейшая партия средства от коронавирусной инфекции — привезли 4,5 тысячи доз, рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

По данным оперативного штаба Свердловской области, за период с 24 по 25 января в Нижнем Тагиле зарегистрировано 39 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших тагильчан достигло 4 092 человек.

Напомним, 22 января 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в Instagram о поступлении на Средний Урал 40 тысяч доз отечественной вакцины от коронавирусной инфекции. Губернатор отметил, что это крупнейшая партия средства от COVID-19 за все время. Кроме того, глава региона добавил, что в область в дальнейшем будут поступать еще более крупные поставки. Полученные средства включают в себя как первую, так и вторую из требуемых прививок от коронавируса. С 25 января дозы распределят между медицинскими учреждениями городов Свердловской области.

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