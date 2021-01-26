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Екатеринбуржец пытался отсудить 20 тысяч рублей у McDonald’s за непроданную газировку

26 января 2021, 08:39
Фото: pixabay.com
Житель Екатеринбурга безрезультатно пытался отсудить у McDonald’s деньги за то, что ему не продали «Coca Cola» без маски, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Летом 2020 года в заведении на улице Ясная, 2 мужчине отказали в продаже газировки, так как он был без маски. Он решил, что были нарушены его права на заключение договора купли-продажи, а требование о ношении маски посчитал неправомерным, так как оно противоречит Гражданскому кодексу РФ.

Мужчина подал иск к ООО «Региональная сеть предприятий питания» в Чкаловский районный суд Екатеринбурга о компенсации морального вреда в размере 20 тысяч рублей. В исковом заявлении он отметил, что указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева не дает указаний в отказе в обслуживании покупателям без маски.

Суд первой инстанции установил, что гражданин действительно хотел заключить договор купли-продажи. Однако в соответствии со статьями Гражданского кодекса РФ предприниматель может отказать, ссылаясь на нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В связи с пандемией коронавируса в регионе было установлено требование обязательного использования масок и перчаток при посещении объектов торговли. В случае неисполнения требований продавец имеет право отказать покупателю в обслуживании на кассе и вызвать полицию для пресечения нарушения.

В результате суд отказал в истцу. Тогда мужчина обжаловал решение в Свердловском областном суде. Однако суд второй инстанции счел, что ответчиком не были превышены полномочия и оставил решение без изменения.

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#Суд#Екатеринбург#Маска#Газированная вода#Коронавирус#Новости УрФО#Общество
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