СМИ: на УВЗ в 2020 году произошло рекордное падение производства

Наибольший спад продаж был зафиксирован во втором квартале, он упал на 42,3%. Однако результат гораздо лучше того, что ожидали на рынке, считает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По мнению эксперта, ситуацию удалось выправить во втором полугодии 2020 года. Он считает, что в 2021 году будет продано от 40 до 44 тысяч вагонов.