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В Екатеринбурге активисты не смогли оспрорить в суде статус аэровокзала «Уктус»

26 января 2021, 12:09
Фото: Страница аэровокзала в Facebook
В Екатеринбурге общественники проиграли апелляцию по статусу аэровокзала «Уктус».

Свердловский областной суд оставил неизменным решение суда предыдущей инстанции по иску от общественников из Екатеринбурга. Активисты требовали присвоить зданию статус архитектурного памятника и назначить объектом реестра культурного наследия, пишет Znak.

Напомним, вместо аэропорта «Уктус» в Екатеринбурге планируется постройка автовокзала «Золотой». Общественники подали в суд с просьбой сохранить здание и присвоить ему статус охраняемого, но Суд Октябрьского района принял решение в пользу регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия. Эксперты не увидели привлекательности данного объекта в архитектурном и культурном плане.

В Екатеринбурге не смогли спасти аэропорт Уктус от сноса ради «золотого» автовокзала
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