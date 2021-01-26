В Екатеринбурге начался суд над взявшим в заложницы и зарезавшим соседку мужчиной

Напомним, убийство произошло в районе ЖБИ. 40-летний мужчина резко отреагировал на вступившуюся за его сожительницу соседку. Он схватил пятимесячного сына и заперся в квартире 61-летней будущей жертвы. Затем он нанес ей 28 ударов ножом, от которых она скончалась на месте.