В Екатеринбурге начался суд над взявшим в заложницы и зарезавшим соседку мужчиной

Перед судом Екатеринбурга предстал мужчина по обвинению в убийстве соседки в её собственной квартире, пишет E1.
Отмечается, что на момент преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В суде он признал свою вину, но не высказал раскаяния в совершенном. Экспертиза признала его вменяемым.
Напомним, убийство произошло в районе ЖБИ. 40-летний мужчина резко отреагировал на вступившуюся за его сожительницу соседку. Он схватил пятимесячного сына и заперся в квартире 61-летней будущей жертвы. Затем он нанес ей 28 ударов ножом, от которых она скончалась на месте.