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В Нижнем Тагиле стартовал зимний этап замеров ТКО

26 января 2021, 09:36
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле начался второй этап замеров твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба администрации.

Для организации зимнего этапа замеров ТКО сформирована специальная комиссия.

Начиная с 26 января замерять будем в течение недели на каждом участке. Будут приняты в учет замечания от представителей жителей города на первом этапе, рассказал заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Замглавы добавил, что 25 января были проверены все площадки, чтобы убедиться что они очищены.

Планируется проверить более ста объектов, на которых размещены мусорные контейнеры. По предварительным подсчетам, у комиссии уйдет на это от трех до четырех недель.

Начался этап в Дзержинском районе. В рамках мероприятия будут проверены 12 площадок с евроконтейнерами, 10 — с контейнерами из металла и восемь объектов, где размещаются бункеры для сбора крупногабаритного мусора.

С помощью спецтехники на месте будет производиться взвешивание. Будет учитываться масса самого контейнера. Вес бункеров с отходами и без будет определяться на территории полигона.

Всего планируется провести четыре компании по замеру ТКО. По одной на каждое время года. В конце 2021 года результаты будут направлены в энергетическую комиссию Свердловской области. По полученным данным будет определяться норматив накопления твердых коммунальных отходов.

Напомним, 9 ноября были подведены предварительные результаты осенних замеров ТКО. Их озвучили и вынесли предложения по дальнейшей работе комиссии как в Нижнем Тагиле, так и в Свердловской области.

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