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Играл в «Молодежке» и «Ликвидации»: скончался актер Юрий Лахин

27 января 2021, 09:45
Фото: скриншот сериала "Молодежка"
Известный российский актер Юрий Лахин, закончивший Свердловское театральное училище, скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщил драматург Николай Коляда в социальных сетях.

О трагедии он узнал от общих знакомых, с которыми Коляда вместе учился, пишет E1.

Актриса Ольга Битюцкая рассказала, что Лахин болел коронавирусом в последний месяц. Перед Новым годом он был госпитализирован.

Юрий Лахин родился на Украине, но позднее переехал на Урал. В 1978 году он окончил Свердловское театральное училище и пришел в Свердловский академический театр драмы. Там он работал 11 лет.

Актриса Ольга Битюцкая в разговоре с нашим корреспондентом рассказала, что Лахин последний месяц болел коронавирусом и перед Новым годом его положили в больницу.

Юрий Лахин родился на Украине, но вскоре переехал на Урал, где в 1978 году окончил Свердловское театральное училище и устроился в Свердловский академический театр драмы. Там он проработал 11 лет.

За свою карьеру актер сыграл более чем в 30 картинах. Большинство из них являются сериалами. Среди них: «Молодежка», «Ликвидация», «Громовы», «Вечный зов».

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