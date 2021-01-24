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На Урале скончался председатель Совета директоров группы ЧТПЗ

24 января 2021, 11:55
Фото: 1mediainvest.ru
В Челябинске умер председатель Совета директоров группы ЧТПЗ Александр Федоров. Соболезнования случившемуся выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Обращение было опубликовано на сайте администрации региона.

Куйвашев рассказал, что был знаком с Александром Федоровым. Они обсуждали развитие Первоуральского новотрубного завода, который входит в Группу ЧТПЗ.

Также губернатор подчеркнул, что Александр Федоров является одним из создателей философии «белой металлургии». Это направление символизирует переход России к новым стандартам производства, а также соблюдение экологической безопасности.

Напомним, 22 января в Екатеринбурге скончался директор лицея имени Дягилева Андрей Кадочников. Он работал в этой должности с 2016 года.

В Екатеринбурге скончался директор лицея имени Дягилева Андрей Кадочников
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#Смерть#Челябинск#Урал#Евгений Куйвашев#Происшествия
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