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Семь лет за пиццу: на Урале двое безработных ограбили доставщика и попались полиции

27 января 2021, 05:06
Фото: pixabay.com
В Екатеринбурге полицейские задержали двух безработных за ограбление доставщика пиццы.

23 января около 04.00 к доставщику пиццы двое неизвестных встретили доставщика пиццы на улице и сказали, что расплатятся за заказ по безналичному расчету. Он сказали, что деньги переведены, но курьер сообщил, что средства не пришли. Тогда злоумышленники нанесли ему несколько ударов и силой забрали заказ, стоимостью 2 337 рублей, пишет «КП-Екатеринбург».

21-летний пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы. Полицейские задержали двух мужчин по подозрению в преступлении. Ими оказались безработные 18-летние молодые люди. Один из которых уже имел проблемы с законом и был осужден за грабеж.

В отношении подозреваемых заведено уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабеж). Им грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 6 января в Нижнем Тагиле по горячим следам полицейские задержали мужчину по подозрению в грабеже. Его подозревают в ограблении двух женщин в Дзержинском районе. Ранее подозреваемый уже был судим.

В Нижнем Тагиле по «горячим следам» задержан предполагаемый грабитель в черной маске
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