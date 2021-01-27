Семь лет за пиццу: на Урале двое безработных ограбили доставщика и попались полиции

23 января около 04.00 к доставщику пиццы двое неизвестных встретили доставщика пиццы на улице и сказали, что расплатятся за заказ по безналичному расчету. Он сказали, что деньги переведены, но курьер сообщил, что средства не пришли. Тогда злоумышленники нанесли ему несколько ударов и силой забрали заказ, стоимостью 2 337 рублей, пишет «КП-Екатеринбург».