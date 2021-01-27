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В Екатеринбурге названо возможное место появления стелы «Город трудовой доблести»

27 января 2021, 10:47
Фото: Яндекс.Карты
В Екатеринбурге возможным местом появления стелы в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» назван отель «Центральный».

Данный вопрос находится на обсуждении. Так как сменился градоначальник, решения затягивается. Вероятно, что стела появится у гостиницы «Екатеринбург Центральный», рассказал ЕАН заместитель губернатора Свердловской области Сергей Бидонько.

Вице-губернатор отметил, что необходимо учесть все тонкости. Окончательное решение будет принято в феврале.

Напомним, в июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. Кроме того, звание получили еще 16 городов России.

Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» Нижнему Тагилу
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#Звание#Монумент#Екатеринбург#Город трудовой доблести#Общество
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