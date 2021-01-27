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В Нижнем Тагиле установят контейнер для раздельного сбора пластика и жести

27 января 2021, 06:04
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле будет установлен контейнер для сбора пластика и жести, рассказали представители местного отделения «Молодой Гвардии».

29 января возле дома № 15 на улице Островского будет установлен контейнер для раздельного сбора мусора. Мероприятие проведут активисты «Молодой гвардии» в рамках собственного проекта «Разделяй».

В рамках молодежной программы уже установлено восемь таких контейнеров на улицах Карла Маркса, 87; Папанина, 17; Пархоменко, 3; Аганичева, 10а; Красноармейская, 77; Некрасова, 8 и проспектах Ленина, 52; Мира 19а.

Всего планируется установка 30 контейнеров. Отмечается, что денежные средства, вырученные за сдаваемый в переработку мусор, будут направлены на приобретение объектов городской инфраструктуры.

Напомним, в Нижнем Тагиле стартовал второй, зимний этап замеров ТКО. Всего планируется провести четыре этапа во все времена года. Результаты будут направлены в энергетическую комиссию Свердловской области. По полученным данным будет определяться норматив накопления твердых коммунальных отходов.

В Нижнем Тагиле стартовал зимний этап замеров ТКО
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