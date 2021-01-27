В Нижнем Тагиле установят контейнер для раздельного сбора пластика и жести

Напомним, в Нижнем Тагиле стартовал второй, зимний этап замеров ТКО. Всего планируется провести четыре этапа во все времена года. Результаты будут направлены в энергетическую комиссию Свердловской области. По полученным данным будет определяться норматив накопления твердых коммунальных отходов.