В Нижнем Тагиле установят контейнер для раздельного сбора пластика и жести

29 января возле дома № 15 на улице Островского будет установлен контейнер для раздельного сбора мусора. Мероприятие проведут активисты «Молодой гвардии» в рамках собственного проекта «Разделяй».
В рамках молодежной программы уже установлено восемь таких контейнеров на улицах Карла Маркса, 87; Папанина, 17; Пархоменко, 3; Аганичева, 10а; Красноармейская, 77; Некрасова, 8 и проспектах Ленина, 52; Мира 19а.
Всего планируется установка 30 контейнеров. Отмечается, что денежные средства, вырученные за сдаваемый в переработку мусор, будут направлены на приобретение объектов городской инфраструктуры.
Напомним, в Нижнем Тагиле стартовал второй, зимний этап замеров ТКО. Всего планируется провести четыре этапа во все времена года. Результаты будут направлены в энергетическую комиссию Свердловской области. По полученным данным будет определяться норматив накопления твердых коммунальных отходов.