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В Свердловскую область поступит первая партия вакцины «ЭпиВакКорона»

27 января 2021, 09:26
Фото: 1Mediainvest.ru
В Свердловскую область поступит около двух тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона».

На Средний Урал привезут порядка двух тысяч доз средства «ЭпиВакКорона», разработанное центром «Вектор», передает «Федерал пресс» сообщение исполняющей обязанности заместителя министра здравоохранения Свердловской области Екатерины Ютяевой.

Отмечается, что в связи с ограниченным количеством вакцины, новые дозы будут предназначены для прививок пациентам с тяжелыми сопутствующими болезнями.

Жителям с онкологическими заболеваниями средство вакцинации будет подбираться индивидуально. В Минздраве Свердловской области выразили надежду, что в скором времени поступят новые партии доз для прививок от коронавируса.

Сообщается об отсутствии побочных эффектов у всех пациентов, которым ставили прививки.

Напомним, 25 января Нижний Тагил получил рекордную для города партию вакцины от коронавируса. Было поставлено 4,5 тысячи доз.

Владислав Пинаев: Нижний Тагил получил рекордную партию вакцины от коронавируса
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#Свердловская область#Прививка#Вакцинация#Вакцина#Коронавирус#Вакцинация от коронавируса в Свердловской области#Здоровье
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