Под Нижним Тагилом ночью загорелась баня

Вызов на пульт оператора поступил 28 января в 04.42. В поселке Черноисточинск сгорела баня у дома на улице Юбилейная. Площадь пожара составила 24 квадратных метра. Для тушения привлекли силы четырех сотрудников МЧС и двух единиц специальной техники.
В 04.54 было ликвидировано открытое горение. Почти час огнеборцы разбирали сгоревшие конструкции и проливали очаги горения.
Напомним, 23 января в Нижнем Тагиле, при пожаре частного дома в коллективном саду на Восточном шоссе, погиб 62-летний местный житель. Он жил в саду круглогодично. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при использовании печи.