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Под Нижним Тагилом ночью загорелась баня

28 января 2021, 04:16
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Под Нижним Тагилом пожарные потушили баню в поселке Черноисточинск, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Вызов на пульт оператора поступил 28 января в 04.42. В поселке Черноисточинск сгорела баня у дома на улице Юбилейная. Площадь пожара составила 24 квадратных метра. Для тушения привлекли силы четырех сотрудников МЧС и двух единиц специальной техники.

В 04.54 было ликвидировано открытое горение. Почти час огнеборцы разбирали сгоревшие конструкции и проливали очаги горения.

Напомним, 23 января в Нижнем Тагиле, при пожаре частного дома в коллективном саду на Восточном шоссе, погиб 62-летний местный житель. Он жил в саду круглогодично. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при использовании печи.

В Нижнем Тагиле во время пожара в садовом доме погиб 62-летний мужчина
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#Баня#Черноисточинск#Пожары в Свердловской области#Пожар#Нижний Тагил#Происшествия
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