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В Екатеринбурге обвиняемому в терроризме бразильцу отказали в политическом убежище

28 января 2021, 05:40
Фото: Эдуардо Фаузи во «Вконтакте»
В Екатеринбурге обвиняемый в терроризме бразилец Эдуардо Фаузи получил отказ в предоставлении политического убежища в РФ.

Начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области Ольга Петрова сообщила, что оснований для предоставления политического убежища бразильцу Эдуардо Фаузи нет, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, бразильца задержали и содержал в СИЗО Екатеринбурга по ориентировке Интерпола. Ему вменяют поджог телестудии в Бразилии. Сам обвиняемый считает, что подвергся политическому преследованию у себя на родине, а если его депортируют, то его жизнь будет в опасности. В связи с этим он попросил предоставить ему политическое убежище.

Задержанный в Екатеринбурге бразилец попросил политического убежища в России
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