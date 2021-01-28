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В Нижнем Тагиле автоинспекторы за три дня поймали 32 таксиста-нарушителя

28 января 2021, 16:57
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД в период с 25 по 27 января выявили 32 нарушения со стороны водителей такси, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

В рамках профилактического мероприятия «Такси» было выявлено, что наиболее частыми нарушениями со стороны таксистов является перевозка пассажиров без специального разрешения, незаконная установка на автомобиль опознавательного знака «Такси», неправильное пересечение перекрестков и осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.

Планируется, что мероприятия по проверке легковых такси будут продолжаться в дальнейшем.

Напомним, 25 января в Свердловской области сотрудники ГИБДД в рамках рейда «Такси» зафиксировали 150 нарушений.

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#Нарушения#ГИБДД#Такси#Нижний Тагил#Происшествия
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