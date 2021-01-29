В больнице Ирбита пациент умер в очереди на рентген

27 января его привезли в медучреждение с подозрением на перелом ребра. Знакомый умершего рассказал, что тот упал с высоты. В больнице пациент почувствовал себя плохо: издавал невнятные звуки и ползал на коленях у кабинета, пишут очевидцы в паблике «Инцидент ИРБИТ|ЧП» во «ВКонтакте».