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В Нижнем Тагиле новые низкопольные автобусы будут сдавать в аренду

30 января 2021, 11:12
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле будет проведен аукцион, чтобы определить арендаторов новых низкопольных автобусов. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте города.

В документе указано, что срок действия договора аренды на каждый из автобусов — семь лет, минимальная сумма составит 52 тысячи рублей.

Арендатор должен будет оказывать услуги перевозки пассажиров по регулярным муниципальным маршрутам Нижнего Тагила.

Напомним, в 2020 году Нижний Тагил закупил 17 новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе в рамках нацпроекта «Чистый воздух» нацпроета «Экология». Сумма контракта составила 107,4 миллиона рублей. Автобусы приспособлены для маломобильных граждан, их вместимость — 38 человек.

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