В Нижнем Тагиле новые низкопольные автобусы будут сдавать в аренду

В документе указано, что срок действия договора аренды на каждый из автобусов — семь лет, минимальная сумма составит 52 тысячи рублей.
Арендатор должен будет оказывать услуги перевозки пассажиров по регулярным муниципальным маршрутам Нижнего Тагила.
Напомним, в 2020 году Нижний Тагил закупил 17 новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе в рамках нацпроекта «Чистый воздух» нацпроета «Экология». Сумма контракта составила 107,4 миллиона рублей. Автобусы приспособлены для маломобильных граждан, их вместимость — 38 человек.