В Нижнем Тагиле на создание «умных» дорог выделено 80 миллионов рублей

В Нижнем Тагиле в 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» появился 21 умный светофор. Также была внедрена геоинформационная система сбора, хранения и анализа данных. Кроме того специалисты установили контейнерный центр обработки данных.