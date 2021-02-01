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В Нижнем Тагиле на создание «умных» дорог выделено 80 миллионов рублей

1 февраля 2021, 06:16
Фото: 1Mediainvest.ru
Нижний Тагил получил из федерального бюджета 80 миллионов рублей на создание интеллектуальной транспортной системы, сообщает департамент информполитки Свердловской области.

В Екатеринбурге на эти цели выделено 250 миллионов рублей. Такую же сумму получили города в 2020 году.

В Нижнем Тагиле в 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» появился 21 умный светофор. Также была внедрена геоинформационная система сбора, хранения и анализа данных. Кроме того специалисты установили контейнерный центр обработки данных.

Всего в Свердловской области в 2020 году появились 21 новый умный перекресток, 39 умных остановок, 111 умных камер, 45 видеодетекторов.

Пока в муниципалитетах создаются отдельные цифровые сервисы и элементы, которые объединятся в целостную интеллектуальную систему в 2024 году,пояснил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

Напомним, в декабре 2020 года в Екатеринбурге был установлен первый светофор, который предупреждает водителей о пешеходах за поворотом.

В Екатеринбурге появился первый светофор с предупреждением о пешеходах за поворотом
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