В Нижнем Тагиле в 2021 году планируется капремонт в школах на Руднике и Вые

Напомним, 27 января стало известно о двух общественных территориях Нижнего Тагила, которые будут благоустроены в 2022 году. По итогам голосования были выбраны участок Ленинградского проспекта от проспекта Дзержинского до улицы Зари на нечетной стороне и лесопарковая зона «Пихтовые горы».