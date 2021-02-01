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В шести городах Свердловской области прошли несанкционированные митинги

1 февраля 2021, 04:20
Фото: 1mediainvest.ru
31 января прошли митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального в шести городах Свердловской области.

По сообщениям СМИ и пабликам акции протеста прошли в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Асбесте, Карпинске и Екатеринбурге. В некоторых городах митинги были немногочисленными.

В Нижнем Тагиле на пикет вышли 150 человек, некоторых задержала полиция. В Каменске-Уральском прошло несколько одиночных пикетов, задержаний не было.

В Кранотурьинске на центральную площадь вышли 10 человек, один из них был с плакатом. Столько же сторонников Навального с воздушными шарами вышли на пикет в Асбесте. В Карпинске в несанкционированном митинге приняли участие около 20 человек.

Самая массовая акция протеста прошла в Екатеринбурге. По данным министерства общественной безопасности региона, в акции приняли участие 2,3 тысячи человек, по данным активистов — около семи тысяч сторонников оппозиционера. Правозащитники Екатеринбурга сообщили о задержании около 60 человек.

Напомним, в Нижнем Тагиле на несогласованном митинге в поддержку Навального был задержан блогер Максим Емельянов, который пришел на акцию протеста с ершиком и конституцией.

Тагильский блогер с ершиком и конституцией был задержан на несогласованном митинге
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#Акция протеста#Алексей Навальный#Свердловская область#Митинг#Общество
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