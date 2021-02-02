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На свердловской трассе мать и 10-летняя дочь пострадали в лобовом ДТП с фурой

2 февраля 2021, 06:27
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
На трассе Екатеринбург — Пермь при лобовом столкновении с грузовиком пострадала женщина и её 10-летняя дочь, сообщает пресс-служба ГИБДД МО МВД «Красноуфимский».

Легковой автомобиль «Ниссан Ноут» под управлением 34-летней женщины ехал со стороны города Пермь. В какой-то момент транспортное средство занесло и машина выехала на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулся там с грузовиком Scania, за рулем которого находился 44-летний мужчина.

В ДТП пострадала водитель автомобиля и ее 10-летняя дочь. Обе были пристегнуты ремнями безопасности. С травмами различной степени тяжести мать и дочь были госпитализированы в больницу Красноуфимска.

Причина ДТП будет установлена в ходе следствия.

Напомним, 30 января на трассе между Нижним Тагилом и Верхней Салдой иномарка влетела в КамАЗ. От удара был поврежден моторный отсек легкового автомобиля.

В Свердловской области на трассе иномарка влетела в Камаз и осталась без «переда»
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#Трасса#ДТП с участием детей#Свердловская область#Фура#Лобовое столкновение#ДТП#Происшествия
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