Уральский полицейский стал участником смертельного ДТП в Челябинске

Как рассказал руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых, сотрудник действительно был в командировке. Он прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что на момент происшествия мужчина был трезв. Горелых добавил, что авария произошла в темное время суток, а на одежде женщины не было светоотражающих элементов.