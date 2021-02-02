В Нижнем Тагиле ожидается похолодание до -30 градусов и гололед

В конце текущей рабочей недели Средний Урал будет накрыт волной теплого воздуха, также пройдет снег. Как рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, 5 и 6 февраля в южных районах области наступит оттепель, которая будет сопровождаться мокрым снегом и гололедом.