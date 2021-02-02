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В Нижнем Тагиле ожидается похолодание до -30 градусов и гололед

2 февраля 2021, 12:22
Фото: 1mediainvest.ru
После оттепели в первых числах февраля в Нижний Тагил вернутся морозы, сообщает пресс-служба администрации города.

В конце текущей рабочей недели Средний Урал будет накрыт волной теплого воздуха, также пройдет снег. Как рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, 5 и 6 февраля в южных районах области наступит оттепель, которая будет сопровождаться мокрым снегом и гололедом.

7 февраля в регион вторгнется арктический воздух, который повлечет за собой резкое похолодание до минус 25-30 градусов.

Напомним, 28 января стало известно, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал «фантастическими» изменения температуры на Урале.

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#Морозы#Похолодание#Погода#Нижний Тагил#Экология#Здоровье
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