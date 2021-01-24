Синоптики назвали морозы на Урале рекордными за последние 15 лет

Установившуюся погоду региональные синоптики считают аномальной для Свердловской области.
Особенно сильные морозы пришли на север региона. В Ивделе на восемь градусов температура ниже нормы. В целом, по северным города термометры показывают -28 градусов. Это редкость. В Карпинске, Среднеуральске и Краснотурьинске местное население уже звонит и жалуется, что устали жить при таком холоде, рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.
Синоптик отметила, что наступившие морозы являются рекордными за последние 15 лет. Последний раз подобные показатели были зафиксированы в 2006 году.
Для Екатеринбурга такая погода также не является типично. 23 января столбики термометров опускались до -30 градусов.
Специалисты гидрометеослужб прогнозируют, что это был пиковый день и более низких температур не будет. Повторение морозов в феврале специалисты считают маловероятным.
Напомним, 21 января в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. Ожидалось, что местами в регионе температура воздуха опустится до -43 градусов.