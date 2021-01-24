TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Синоптики назвали морозы на Урале рекордными за последние 15 лет

24 января 2021, 08:00
Фото: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области синоптики отметили сильнейшие с 2006 года морозы, сообщает департамент информационной политики региона.

Установившуюся погоду региональные синоптики считают аномальной для Свердловской области.

Особенно сильные морозы пришли на север региона. В Ивделе на восемь градусов температура ниже нормы. В целом, по северным города термометры показывают -28 градусов. Это редкость. В Карпинске, Среднеуральске и Краснотурьинске местное население уже звонит и жалуется, что устали жить при таком холоде, рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

Синоптик отметила, что наступившие морозы являются рекордными за последние 15 лет. Последний раз подобные показатели были зафиксированы в 2006 году.

Для Екатеринбурга такая погода также не является типично. 23 января столбики термометров опускались до -30 градусов.

Специалисты гидрометеослужб прогнозируют, что это был пиковый день и более низких температур не будет. Повторение морозов в феврале специалисты считают маловероятным.

Напомним, 21 января в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. Ожидалось, что местами в регионе температура воздуха опустится до -43 градусов.

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за 43-градусных морозов
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за 43-градусных морозов
#Екатеринбург#Морозы#Свердловская область#Мороз#Погода#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14