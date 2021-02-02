TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ВОЗ разрешила беременным ставить вакцину от COVID-19

2 февраля 2021, 03:37
Фото: 1Mediainvest.ru
Всемирная организация здравоохранения разрешила беременным ставить вакцину от фармкомпании Moderna, пишет ИА «Новые известия».

После смены руководства в ВОЗ, организация пересмотрела свой вердикт относительно вакцины фармацевтической компании Moderna.

Отмечается, что несмотря на небольшое количество данных по использованию средства от коронавируса беременными, причин запретить вакцину компании Moderna у медиков ВОЗ не нашлось.

Новая резолюция в отношении вакцины соответствует рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), который допускает использование средства от коронавируса беременными.

Напомним, 1 февраля сообщалось об исследовании американских ученых, которые определили круг пациентов с длительным сохранением антител к COVID-19. Опытным путем они выяснили, что у 20% переболевших антитела сохраняются в течение трех месяцев на том же уровне. Это люди, которые очень быстро справились с коронавирусом.

Ученые из США выявили круг пациентов с длительным наличием антител к COVID-19
Узнать подробнее

Материалы по теме
«Я заболел?»: Как правильно сдать и расшифровать тест на антитела к COVID-19Ученые из США выявили круг пациентов с длительным наличием антител к COVID-19
#Беременность#Решение#Медики#Коронавирус#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14