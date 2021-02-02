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«Яндекс» объявила о покупке части активов такси «Везет» за 178 миллионов долларов

2 февраля 2021, 14:43
Фото: 1mediainvest.ru
Компания «Яндекс.Такси» планирует приобрести часть активов группы компаний «Везет» за 178 миллионов долларов.

В тот случае, если сделка пройдет успешно, «Яндексу» перейдут call-центры и бизнес по заказу грузоперевозок, сообщает РБК.

О приобретении компанией call-центров и программного обеспечения «Везет» стало известно летом 2019 года, однако сделка затянулась, поскольку она не получила одобрения от Федеральной антимонопольной службы. Предполагалось, что данная покупка усилит доминирование компании на территории России.

На данный момент организации не стали запрашивать разрешения ФАС, так как приобретение «не подпадает под критерии сделок, требующих согласования с антимонопольным органом», подчеркнули в «Яндекс.Такси».

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#Россия#Покупка#Такси#Сделка#ФАС#Общество
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