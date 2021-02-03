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Есть пострадавший: в Нижнем Тагиле на улице Циолковского загорелась квартира

3 февраля 2021, 16:41
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В центре Нижнего Тагила произошло возгорание в квартире пятиэтажного жилого дома, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел 3 февраля. Сообщение о задымлении в квартире на улице Циолковского поступило на пульт диспетчеру в 16.40

На площади четыре квадратных метра было повреждено домашнее имущество. В процессе операции пожарные спасли восемь тагильчан, из них три горожанина при помощи спасательной маски дыхательного аппарата. Есть один пострадавший.

В тушении возгорания были задействованы три единицы техники и семь человек личного состава.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, 2 февраля в школе в Каменске-Уральском произошло возгорание в подвале. Две ученицы были госпитализированы.

В Каменске-Уральском при пожаре в школе пострадали две ученицы
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#Квартира#Центр#Улица Циолковского#Нижний Тагил#Происшествия
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