Есть пострадавший: в Нижнем Тагиле на улице Циолковского загорелась квартира

Инцидент произошел 3 февраля. Сообщение о задымлении в квартире на улице Циолковского поступило на пульт диспетчеру в 16.40
На площади четыре квадратных метра было повреждено домашнее имущество. В процессе операции пожарные спасли восемь тагильчан, из них три горожанина при помощи спасательной маски дыхательного аппарата. Есть один пострадавший.
В тушении возгорания были задействованы три единицы техники и семь человек личного состава.
Напомним, 2 февраля в школе в Каменске-Уральском произошло возгорание в подвале. Две ученицы были госпитализированы.