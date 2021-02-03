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Прокуратура начала проверку после пожара в школе в Каменске-Уральском

3 февраля 2021, 05:33
Фото: 1mediainvest.ru
Прокуратура Каменска-Уральского проводит проверку в связи с травмированием двух учащихся при пожаре в школе, сообщает пресс-служба ведомства по Свердловской области.

2 февраля 2021 года в здании школы № 7 произошел пожар в раздевалке. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Учебный процесс в школе восстановлен с 3 февраля.

В результате пожара две учащиеся обратились за медицинской помощью с предварительными диагнозами: ожоги нижних конечностей первой степени и отравление угарным газом. Сейчас устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью.

В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства, при которых учащиеся были травмированы. Также будет дана оценка действиям персонала школы на предмет надлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья обучающихся.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, до приезда пожарных после сработки сигнализации из учебного учреждения самостоятельно эвакуировались 190 человек, из них 161 ребенок.

В Каменске-Уральском при пожаре в школе пострадали две ученицы
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#Прокуратура#Свердловская область#Проверка#Пожар#Каменск-Уральский#Общество
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