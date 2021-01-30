В Екатеринбурге после пожара четверо детей и один взрослый попали в больницу

Пожарные из огня спасли 10 человек, из них четверо детей. Девять спасённых вывели звенья газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств, один спасён с помощью трёхколенной лестницы с балкона на втором этаже. Кроме того, до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались шесть человек.