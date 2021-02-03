Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

Всего в расписании будут два рейса в неделю между Москвой и Баку и четыре — между Москвой и Ереваном. Документ был подписан российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.
С 8 февраля можно будет уехать на пассажирском поезде в Белоруссию по маршруту Минск — Москва — Минск и по маршруту Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.
С 8 февраля также увеличится число еженедельных рейсов в Киргизию.
Напомним, с 27 января Россия возобновила авиасообщение с Индией, Вьетнамом, Финляндией и Катаром.