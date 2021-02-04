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Адепты экс-схиигумена Сергия готовятся к новому штурму Среднеуральского монастыря

4 февраля 2021, 16:42
Фото: 1mediainvest.ru
Последователи экс-схиигумена Сергия готовятся к новому штурму Среднеуральского женского монастыря.

По словам монахини, на данный момент находящейся на территории обители, 12 января 2021 года Екатеринбургская епархия зарегистрировала организацию «Среднеуральский женский монастырь».

Мы предполагаем, что в ближайшее время ожидается силовой захват монастыря, подчеркнула монахиня на YouTube-канале «Среднеуральский Женский Монастырь».

В Екатеринбургской епархии, которую подозревают в подготовке штурма, отреагировали на заявление и сказали, что сторонники отца Сергия хотят «в очередной раз посеять панику». Это сделано для того, чтобы «привлечь к себе внимание».

Епархия не имеет ни намерений кого-то захватывать, ни силовой структуры в церкви,отметили в митрополии.

Напомним, в декабре 2020 года скандального отца Сергия задержали при штурме Среднеуральского женского монастыря и доставили в Москву. Там его арестовали на два месяца по обвинению в самоуправстве, склонении к самоубийству, а также нарушению права на свободу совести и вероисповеданий. 25 января стало известно, что его последователи надеются сами выбрать нового духовника в монастырь.

Адепты опального схимонаха Сергия хотят сами выбрать ему замену
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#Схиигумен Сергий#Екатеринбург#Екатерибургская епархия#Среднеуральск#Среднеуральский женский монастырь#Происшествия
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