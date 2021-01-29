В Екатеринбурге суд отклонил иск адептов Сергия в отношении экс-митрополита Кирилла

Суд Верх-Исетского района Екатеринбурга рассмотрел иск от Светланы Ермаковой и Ольги Махневой. Судья пришла к выводу, что женщины пытаются оспорить факт лишения экс-схиигумена Сергия церковного сана, так как данный факт не имеет никакого отношения к чести и достоинству истцов.