В Екатеринбурге суд отклонил иск адептов Сергия в отношении экс-митрополита Кирилла

Суд Верх-Исетского района Екатеринбурга рассмотрел иск от Светланы Ермаковой и Ольги Махневой. Судья пришла к выводу, что женщины пытаются оспорить факт лишения экс-схиигумена Сергия церковного сана, так как данный факт не имеет никакого отношения к чести и достоинству истцов.
Отмечается, что в производстве у суда находится еще одно дело по иску Ермаковой и Махневой к экс-митрополиту Кириллу.
Напомним, 28 января стало известно о подаче гражданского иска от двух адептов опального отца Сергия. Они заявили, что их честь и достоинство были нарушены высказываниями митрополита Кирилла, опубликованные на сайте Екатеринбургской епархии.