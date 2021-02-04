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Почти три десятка тагильских водителей перевозили детей с нарушениями ПДД

4 февраля 2021, 12:16
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД выявили 27 случаев нарушения перевозки детей, сообщает отдел пропаганды ведомства.

Рейд проходил 3 февраля. В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД вместе с родителями и отрядом юных инспекторов движения школы № 61 останавливали автомобили в которых находились дети.

Было выявлено 27 фактов нарушений правил перевозки детей. В отношении водителей, нарушивших правила, составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ по которой полагается штраф в размере трех тысяч рублей.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, за время трехдневного рейда в Нижнем Тагиле автоинспекторы поймали 32 таксиста, нарушивших правила ПДД.

В Нижнем Тагиле автоинспекторы за три дня поймали 32 таксиста-нарушителя
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#Дети#Нарушение ПДД#Рейд#Нижний Тагил#Общество
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