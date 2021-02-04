TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок почти за 40 миллионов рублей

4 февраля 2021, 05:40
Фото: 1Mediainvest.ru
Власти Свердловской области рассказали, почему необходима покупка 15 иномарок за 39,4 миллиона рублей.

Автомобили, имеющиеся в парке автохозяйства правительства Свердловской области, износились, рассказали Znak в департаменте информолитики региона.

Сообщается, что износ обусловлен большим пробегом. Транспорт из-за большой площади региона может за поездку «намотать» до семи сотен километров, а автомобили используются интенсивно.

Помимо этого, в автопарке значительное число машин выпущены в 2004–2006 годах. В департаменте информационной политики отмечают, что приобретение новых транспортных средств в долгосрочной перспективе целесообразнее обслуживания и ремонта 15-летних автомобилей. Кроме того, машины с таким сроком службы считаются небезопасными.

Напомним, на портале госзакупок появился аукцион на приобретение 15 иномарок за 39,4 миллиона рублей для автохозяйства правительства Свердловской области. Параметры автомобилей совпадают с иномаркой Toyota Camry. Кроме того, к документу приложено разрешение Минпромторга РФ на покупку у иностранного государства.

Правительство Свердловской области закупит 15 автомобилей почти на 40 миллионов
Узнать подробнее

Материалы по теме
Правительство Свердловской области закупит 15 автомобилей почти на 40 миллионов
#Госзакупка#Комментарий#Свердловская область#Иномарка#Правительство#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14