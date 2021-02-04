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Тагильский полицейский назначен врио главы МВД Первоуральска

4 февраля 2021, 04:28
Фото: 1Mediainvest.ru
Полковник Вячеслав Шведчиков из Нижнего Тагила назначен временно исполняющим обязанности главы ОМВД в Первоуральске.

Начальника полиции Первоуральска Олега Грехова отстранили из-за дела о взяточничестве. В связи с этим было принято решение назначить замначальника МУ МВД «Нижнетагильское» Вячеслава Шведчикова врио главы ОМВД Первоуральска, сообщает телеканал «Евразия».

Вячеслав Шведчиков
Фото: сайт МУ МВД «Нижнетагильское»

Сообщается, что тагильский полицейский пробудет на новой должности два месяца, а затем вернется на службу в Нижнем Тагиле.

Напомним, экс-главу МВД Первоуральска Олега Грехова обвиняют в получении взятки. Следствие считает, что Грехов передал записи переговоров экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана третьим лицам и получил за это 300 тысяч рублей.

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#Свердловская область#Первоуральск#Полиция#Назначение#Нижний Тагил#Политика
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