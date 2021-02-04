В Екатеринбурге мужчина проиграл в карты иномарку экс-супруги

Выигравшего в карточном поединке иномарку гражданина вызвали на прием к судебным приставам. Там ему рассказали, что имущество не является его собственностью и дали время, чтобы вернуть автомобиль добровольно. Однако свердловчанин не выполнил распоряжение и начал скрывать автомобиль.