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В Нижнем Тагиле полицейские установили личности избивших школьницу подростков

4 февраля 2021, 06:16
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних установили личности подростков, избивших школьницу на Вагонке.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал TagilCity.ru, что сотрудники ПДН выехали в школу, чтобы выяснить причины конфликта.

Полицейские выяснят подробности и причины происшествия. По итогам проверки сотрудники правоохранительных органов будут принимать обоснованное решение, рассказал Валерий Горелых.

По информации сотрудников МВД, пострадавшая является ученицей школы № 61 на улице Тимирязева, 109. Все участники происшествия также являются школьниками и учатся в шестых-восьмых классах в образовательных учреждениях Нижнего Тагила.

Напомним, ЧП случилось в Нижнем Тагиле днем 3 февраля. Толпа подростков во дворе на Вагонке избила девушку руками и ногами. Один раз жертва подростков смогла подняться, но от ударов по лицу снова упала. Затем нападавшие скрылись и оставили потерпевшую лежать на снегу.

В Нижнем Тагиле толпа подростков избила девушку во дворе на Вагонке
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