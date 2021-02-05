Избившая в Нижнем Тагиле девочку школьница не раскаивается в содеянном

В отделение полиции доставили всех участников потасовки. Начальник нижнетагильской полиции полковник Ибрагим Абдулкадыров провел личную беседу с каждым из них. Теперь подростки будут находиться под контролем инспекторов ПДН, с ними будет проводиться профилактическая работа.