Избившая в Нижнем Тагиле девочку школьница не раскаивается в содеянном

Допрос участников происшествия сняли представители МВД. На видео молодые люди извиняются перед потерпевшей в присутствии полицейских.
Я раскаиваться не буду, но извиниться — я извинюсь, просто за словами тоже следить надо!заявила одна из нападавших.
В отделение полиции доставили всех участников потасовки. Начальник нижнетагильской полиции полковник Ибрагим Абдулкадыров провел личную беседу с каждым из них. Теперь подростки будут находиться под контролем инспекторов ПДН, с ними будет проводиться профилактическая работа.
Напомним, 3 февраля после ссоры двух школьниц толпа подростков избила одну из них во дворе дома на Ленинградском проспекте.