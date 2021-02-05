На Урале полицейские помогли лишившемуся в пожаре дома отцу с двумя детьми

Инцидент произошел ночью. По словам руководителя пресс-службы регионального полицейского главка Валерия Горелых, подъезжая к горящему дому во время патрулирования улиц, полицейские вызвали пожарных. Также они заметили, что из помещения выбежали трое раздетых людей: отец и двое его сыновей. Чтобы согреть пострадавших, полицейские отдали им свои куртки и усадили в патрульный автомобиль.