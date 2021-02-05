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На Урале полицейские помогли лишившемуся в пожаре дома отцу с двумя детьми

5 февраля 2021, 17:22
Фото: В.Н. Горелых
В поселке Суходойка инспекторы ГИБДД лейтенант Максим Красулин и прапорщик Михаил Дурасов помогли отцу с двумя детьми, чей дом был уничтожен в пожаре.

Инцидент произошел ночью. По словам руководителя пресс-службы регионального полицейского главка Валерия Горелых, подъезжая к горящему дому во время патрулирования улиц, полицейские вызвали пожарных. Также они заметили, что из помещения выбежали трое раздетых людей: отец и двое его сыновей. Чтобы согреть пострадавших, полицейские отдали им свои куртки и усадили в патрульный автомобиль.

Отец семейства, рвался в дом, чтобы попытаться спасти хотя бы документы, но полицейские остановили его, так как все жилище уже было охвачено огнем,рассказал Валерий Горелых.

Пока семья находилась в машине, полицейские регулировали движение машин и пешеходов, а также помогли спасателям подъехать к месту пожара.

В результате мужчина и двое его сыновей шести и пятнадцати лет остались ночевать у соседей. Мама в момент пожара дома не находилась, поскольку уехала по делам в другой город.

По предварительным данным, причиной ЧП стало замыкание электропроводки на втором этаже,подчеркнул полковник Горелых.

Напомним, накануне в Нижнем Тагиле спасатели вывели с балкона загоревшейся квартиры мужчину, который пришел в гости к другу. Мужчина разбудил спящего товарища, однако вскоре помещение заполнилось дымом.

В Нижнем Тагиле мужчина пришел в гости к другу и застрял на балконе из-за пожара
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#ГИБДД#Поселок#Полиция#Пожар#Валерий Горелых#Происшествия
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