На Урале полицейские помогли лишившемуся в пожаре дома отцу с двумя детьми

Инцидент произошел ночью. По словам руководителя пресс-службы регионального полицейского главка Валерия Горелых, подъезжая к горящему дому во время патрулирования улиц, полицейские вызвали пожарных. Также они заметили, что из помещения выбежали трое раздетых людей: отец и двое его сыновей. Чтобы согреть пострадавших, полицейские отдали им свои куртки и усадили в патрульный автомобиль.
Отец семейства, рвался в дом, чтобы попытаться спасти хотя бы документы, но полицейские остановили его, так как все жилище уже было охвачено огнем,рассказал Валерий Горелых.
Пока семья находилась в машине, полицейские регулировали движение машин и пешеходов, а также помогли спасателям подъехать к месту пожара.
В результате мужчина и двое его сыновей шести и пятнадцати лет остались ночевать у соседей. Мама в момент пожара дома не находилась, поскольку уехала по делам в другой город.
По предварительным данным, причиной ЧП стало замыкание электропроводки на втором этаже,подчеркнул полковник Горелых.
Напомним, накануне в Нижнем Тагиле спасатели вывели с балкона загоревшейся квартиры мужчину, который пришел в гости к другу. Мужчина разбудил спящего товарища, однако вскоре помещение заполнилось дымом.