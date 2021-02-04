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В Нижнем Тагиле мужчина пришел в гости к другу и застрял на балконе из-за пожара

4 февраля 2021, 04:43
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле спасатели вывели с балкона загоревшейся квартиры мужчину, который пришел в гости к другу.

По словам местного жителя, он пришел к другу в квартиру в Нижнем Тагиле. Он разбудил спящего приятеля, однако вскоре помещение заполнилось дымом. Его товарища вынесли на улицу пожарные и передали медикам «скорой». Сам мужчина остался на балконе и ждал, пока его выведут сотрудники МЧС, сообщает телеканал «Рен ТВ».

Тагильчанин отметил, что вовремя появился в квартире, так как его друг продолжил бы спать, если бы не его визит.

Спасатели вернулись за мужчиной и вывели его из задымленного помещения. За спасения местный житель выразил пожарным благодарность.

Напомним, пожар произошел в доме на улице Циолковского 3 февраля. Сообщение поступило на пульт оператора в 16.40. В квартире на площади четыре квадратных метра сгорело имущество. Восемь человек было выведено из-за задымления, из них троих — в спасательных масках. Один человек пострадал.

Есть пострадавший: в Нижнем Тагиле на улице Циолковского загорелась квартира
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