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В Нижнем Тагиле на ГГМ за рулем иномарки скончался мужчина

5 февраля 2021, 13:05
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле на улице Тагилстроевская за рулем своего автомобиля умер пенсионер.

О происшествии стало известно от подписчицы группы «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте».

В автомобиле Renault Logan скончался мужчина. Машина была припаркована у магазина «Магнит» на улице Тагилстроевская, 3 в районе ГГМ.

Инсайдер в силовых структурах, знакомый с ситуацией, рассказал редакции TagilCity.ru, что мужчина умер своей смертью.

Скончавшийся - пожилой мужчина. Он умер в возрасте 74 лет. Криминала нет, уточнил инсайдер.

Напомним, в Нижнем Тагиле из-за пожара на улице Циолковского скончался учащийся второго класса. Он был закутан в одеяло и задохнулся. Когда его нашли спасатели, он еще был жив. Мальчик умер в машине скорой помощи. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

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#Смерть#Ггм#Пенсионер#Тагилстроевская#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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