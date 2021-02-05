В Нижнем Тагиле на ГГМ за рулем иномарки скончался мужчина

Напомним, в Нижнем Тагиле из-за пожара на улице Циолковского скончался учащийся второго класса. Он был закутан в одеяло и задохнулся. Когда его нашли спасатели, он еще был жив. Мальчик умер в машине скорой помощи. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.